Un 3-3 pirotecnico a Biella: così è finito il derby d'Italia al femminile tra Juventus e Inter, con le bianconere capaci di riagganciare per tre volte le nerazzurre che poi nel finale hanno avuto l'occasionissima per la vittoria con la traversa di Maja Tomasevic. Nonostante la vittoria sfuggita, Gianpiero Piovani, tecnico nerazzurro, parlando ai microfoni di Inter TV è contento per la prestazione offerta dalle ragazze: "Abbiamo giocato una partita bellissima contro una grande squadra, da allenatore sono più che soddisfatto per quello che ho visto in campo, per la qualità e per le giocate. Credo che la gente si sia divertita come mi sono divertito io, ho chiesto se potevo sedermi in panchina il mio staff mi ha detto: 'No, mister, perché sei sempre stato in piedi!'. Per noi è stata una gara importante contro squadra forte, abbiamo continuato il nostro percorso senza regalare niente a nessuno e facendo una prestazione di carattere e di livello tecnico importantissimo: questa è la cosa che mi gratifica di più".

Piovani prosegue: "Partite del genere sono utili alla crescita della squadra: se approcciamo le partite in questo modo credo che la conseguenza sia una crescita non solo per le mie ragazze ma per tutto il movimento. Adesso ci concentriamo sull'ultima partita perché può riservare sorprese, con lo staff cercheremo di tenerle attente tutta la settimana per chiudere al meglio la stagione". Protagonista della giornata sul fronte nerazzurro è stata Chiara Robustellini, goleador a sorpresa e autrice di una doppietta: "Complimenti a lei, perché ha fatto due gol e non giocava da un po' di tempo, ma oltre alle reti ha fatto una grandissima prestazione".