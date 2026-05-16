“Scusi, sa dirmi dov'è la festa”? È qui la festa, nella Milano nerazzurra dove domani si trasferirà gran parte dell'Italia tifosa sposata con la Beneamata. Alle 15 si giocherà Inter-Verona, gara senza problemi di classifica preceduta dallo sventolio di bandiere e l'allestimento di scenografie assortite. Bisogna accogliere al meglio i neo scudettati che poi sono gli stessi che hanno appena conquistato anche la Coppa Italia. Al termine della sfida con i gialloblù (auguri ai veneti per un veloce ritorno in serie A) squadra e staff saliranno sull'ormai tradizionale pullman scoperto che, partendo da San Siro, effettuerà il giro della città con meta Piazza Duomo. Come due anni fa, stagione della seconda stella, Milano sarà invasa dai colori del cielo e della notte.
Si prevedono almeno trecentomila persone per le strade del capoluogo meneghino ad accompagnare Cristian Chivu e i suoi ragazzi, capaci di una doppia impresa che conferma la competitività di un club che nelle ultime sei stagioni ha conquistato ben nove titoli, disputando peraltro due finali di Champions League nel giro di tre anni. Scusate se è poco. Questa Inter è stata brava a resettare velocemente la delusione per non essere risucita a vincere qualcosa nella scorsa stagione, nonostante avesse provato a vincere tutto. Aveva provato a rispettare il suo blasone non mollando nessun obiettivo, sino all'ultimo aveva accarezzato il sogno di una grande impresa, non c'è riuscita. Ma il popolo nerazzurro non potrà mai dimenticare le emozioni regalate da una squadra capace di eliminare in Europa corazzate come Bayern Monaco e Barcellona. Non si tratta di celebrare un effimero percorso, si tratta di certificare il lavoro svolto negli ultimi anni da tutte le componenti del club, nonostante l'oggettiva inferiorità dal punto di vista dei fatturati nei confronti delle grandi realtà straniere che hanno le possibilità di investire sul mercato senza limitazioni.
Terminato il ciclo targato Simone Inzaghi, è iniziata l'era nerazzurra targata Cristian Chivu. Giovane, inesperto, con solo tredici panchine di serie A come sentenziava la logica. Ma la logica a volte non fa i conti con le reali qualità e il dna dei protagonisti. Il Chivu nerazzurro la storia l'aveva già scritta da calciatore e da allenatore, come ha voluto giustamente sottolineare dopo la conquista della Coppa Italia, aveva già vinto uno scudetto con la Primavera. Catapultato alla guida della prima squadra, il quranticinquenne mister nato con orgoglio in Romania, ma con l'Italia a formare ormai una seconda pelle, ci ha messo poco per capire come agire. E lo spogliatoio, il luogo dove oltre a cambiarsi si cementano o sgretolano rapporti, ci ha messo poco a capire come Cristian Chivu fosse l'uomo giusto nel momento giusto per continuare la corsa. Non era facile. Il morale era comprensibilmeente a terra dopo le sberle prese nella finale di Monaco di Baviera, sono volate parole grosse tra alcuni pezzi da novanta della squadra, era concreto il rischio dell'implosione. Chivu ha osservato sfruttando, per conoscere e capire meglio la situazione, il tempo concesso dalla disputa mondiale per club. Poi ha saputo toccare le corde dei giocatori e quelli più rappresentativi ne hanno riconosciuto carisma e leadership. Il campionato non era iniziato come sperato.
Una vittoria e due sconfitte consecutive, la seconda nel derby d'Italia in casa della Juventus che aveva vinto in rimonta all'ultimo respiro. Chivu era arrabbiatissimo con i suoi dopo quella partita regalata, ma nello stesso tempo ribadiva in conferenza stampa che a breve la squadra sarebbe decollata. Aveva ragione? Si. L'Inter di Chivu ha vinto campionato e Coppa Italia. Peccato per lo scivolone in Champions contro il Bodo/Glimt. La Beneamata ci riproverà dal prossimo settembre nell'Europa che conta. Per ora testa a domani quando dopo la gara con il Verona, assisteremo ad un oceanico bagno di folla nerazzurra per festeggiare il ventunesimo scudetto e la decima coppa Italia. Si, è qui la festa.
PS. Sarà anche la festa di Evaristo Beccalossi. Prima della gara previsto il minuto di silenzio. E mentre su San Siro piomberà la commozione, lui da lassù canterà: “Siamo noi, siamo noi, i Campioni dell'Italia siamo noi...”,
Autore: Maurizio Pizzoferrato
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 00:00 È qui la festa
- 23:45 D'Ambrosio: "Lautaro come punta centrale è tra i primi quattro d'Europa"
- 23:30 Lugano, Zanotti critico col tecnico Croci-Torti: "Il modulo non ci aiuta"
- 23:15 Carlos Augusto volerà ai Mondiali? Per lui ancora qualche giorno di attesa
- 23:00 Collovati: "Partite alle 12 falsate. Basta che guadagnino gli incompetenti"
- 22:45 Il Belgio convoca Lukaku per il Mondiale, Garcia: "Non è al top ma ci servirà"
- 22:30 Stroppa: "Con Massolin l'Inter ci ha visto lungo, ha potenzialità enormi"
- 22:15 Inter-Verona, precedenti impietosi: scaligeri a secco a San Siro dal 2014
- 22:00 GdS - Galeotto fu il post: Frattesi è sul mercato. Ma niente svendite
- 21:45 Dopo Gomez, superato anche Figo: per Dimarco è proprio un anno da record
- 21:30 Tra riforma dei campionati e sponsor del betting: il programma di Abete
- 21:15 Nazionali, infrastrutture, betting, arbitri: il programma Malagò per la FIGC
- 21:00 Ronaldo Vieira: "Aiutai Akinsanmiro quando reagì ai cori razzisti a Brescia"
- 20:45 Inter The Opus, disponibili in preordine le edizioni Classic e Midi
- 20:30 Genoa, De Rossi: "Programmazione Serie A? Un po' di fastidio..."
- 20:15 Nagatomo convocato per il 5° Mondiale: reazione commovente dell'ex Inter
- 20:00 Udinese, Davis: "Per noi vincere a San Siro con l'Inter non è comune"
- 19:45 Frey: "Parlare di Pallone d'Oro per Adriano a un certo punto sarebbe stato normale"
- 19:30 Colantuono: "Non farei un processo al Napoli. Inter? Campionato a parte"
- 19:15 Materazzi chiama a raccolta i tifosi per il 22 maggio. Sale la curiosità nerazzurra
- 19:00 Rivivi la diretta! TUTTO sulla FESTA SCUDETTO! PEPO confermato, STANKOVIC sacrificato? I PIANI dell'INTER
- 18:45 Player Of the Month, si vota per il mese di maggio: Lautaro tra i candidati
- 18:30 Un 10 a Chivu dal voto 10 per eccellenza. Comaneci: "Orgogliosa di lui"
- 18:15 Primavera 1, l'Inter accede ai Playoff Scudetto: venerdì sfida al Cesena
- 18:00 Festa Scudetto, le immagini trasmesse da Pluto TV
- 17:45 Inter-Verona, quote resoterra per i nerazzurri. Probabile un altro goal di Lautaro
- 17:30 Perinetti: "Infortuni Napoli qualcosa di anomalo. Anche l'Inter si è lamentata perché..."
- 17:15 Genoa, vicino Marcelo Vaz. Il guineano era stato accostato all'Inter
- 17:00 Fiore: "Lazio dominata dall'Inter, in finale brutta sconfitta"
- 16:45 Chance Mondiale per Bonny: è nei 26 convocati della Costa d'Avorio
- 16:42 Primavera - Pomeriggio da sogno per l'Inter: Genoa battuto 1-2 e playoff conquistati all'ultima giornata
- 16:31 Ancelotti sponsorizza il ritorno di Mourinho: "Al Real può fare benissimo"
- 16:17 Leo: "Marotta dirigente top per impatto diplomatico. Ausilio problem solver"
- 16:03 Mourinho: "Il Benfica mi ha offerto il rinnovo. Sul Real dico..."
- 15:49 Thuram a sorpresa dedica la Coppa Italia a Materazzi, l'ex difensore risponde
- 15:32 Live-show, coreografia di tutto lo stadio e parata: il programma ufficiale
- 15:19 Abete: "Mi aspettavo altre candidature. Ranieri ct? Sono tutte figure di qualità"
- 15:04 Poretti: "Chivu tecnico strepitoso, ma va abbassata l'età media"
- 14:49 U16, Torneo di Sviluppo in Portogallo: l'interista Costante tra i convocati
- 14:34 Bastardi CON Gloria!
- 14:20 Festa scudetto Inter, ATM annuncia chiusure e deviazioni dopo le 18
- 14:06 Moretto: "Inter-Vicario, pista fredda. Martinez serio candidato alla titolarità"
- 13:51 Grassani: "Inchiesta arbitri, nessun rischio per l'Inter o altri dirigenti"
- 13:37 Vieri: "Inter straforte, doblete importante. Napoli? Gli infortuni una scusa"
- 13:23 Termini Imerese, la GdF blocca la vendita di prodotti contraffatti dell'Inter
- 13:09 Inter Women, cambia la capitana della squadra. Piovani e Wullaert, futuro da decidere
- 12:56 Egonu: "Mi ispiro a Lautaro, i consigli che mi ha dato restano segreti"
- 12:42 Sabatini: "L'esperienza con Suning tra i peccati mortali fatti nel calcio"
- 12:28 Javier Pastore e il no all'Inter: "Dovevamo aspettarli, la Roma spinse di più"
- 12:14 Arbitri 37a giornata, Calzavara debutta a San Siro: dirigerà Inter-Verona
- 12:00 videoINTER, SALUTI e NUOVI VOLTI: il PROFONDO RINNOVAMENTO promosso da OAKTREE. E c'è già un SUPER BUDGET
- 11:45 Settore giovanile, tanti impegni per l'Inter. A partire da oggi pomeriggio
- 11:30 UFFICIALE - Henrietta Csiszar lascia Inter Women: "Un pilastro"
- 11:16 TS - Muharemovic-Solet, uno solo all'Inter? Si aspetta il 10 giugno perché...
- 11:02 Dumfries è tornato. E tra poco anche la clausola: gli scenari per l'Inter
- 10:48 TS - Inter, tutto porta a Koné. E la rosa verrà ringiovanita
- 10:34 CdS - Josep Martinez ci ha messo la faccia (in tutti i sensi): conferma vicina
- 10:20 CdS - La legge di Chivu: prima il gruppo. Per la festa Scudetto si sa già che...
- 10:06 CdS - L'Inter squadra del Duemila: 24 trofei come la Juve, abisso sul Milan
- 09:52 TS - Retroscena Chivu dopo il Parma. All'Inter restano due obiettivi
- 09:38 CdS - Mercato Inter, Chivu ne chiede tre. Messaggio di Oaktree su Paz
- 09:24 Cardinale, frecciata all'Inter: "Calcio italiano? Si tratta anche di non perdere 5-0 in finale di Champions"
- 09:10 Meriti di Chivu, il mental coach Ricci: "Nucleo forte, ma ha ricostruito tutto"
- 08:56 GdS - Inter-Verona, passerella per gli svincolati: l'idea di Chivu
- 08:42 TS - Inter, "Pepo" Martinez vicino alla permanenza. Idea Provedel da vice
- 08:28 GdS - Inter, Oaktree punta a un budget da 150 milioni per vincere anche in Europa
- 08:14 Zamorano: "L'Inter dominerà ancora. Chivu come Zidane. E col mercato..."
- 08:00 GdS - Festa Scudetto Inter: show pre-gara, corteo e... allenamento aperto
- 00:00 Un 8 in pagella più che meritato