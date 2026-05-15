Yuto Nagatomo giocherà il quinto Mondiale della sua carriera calcistica con il suo Giappone. La convocazione dell'ex terzino dell'Inter non era affatto scontata e la reazione, al momento della chiamata ufficiale, è stata davvero commovente. Classe 1986, ex Cesena e Inter, il terzino trova dunque spazio tra i 26 giocatori annunciati dal Ct Hajime Moriyasu per il torneo in Nord America. Nagatomo conta ben 144 presenze in Nazionale e adesso insegue il record-man di tutti i tempi della nazionale nipponica: Yasuhito Endo (152), come ricorda Sky Sport.