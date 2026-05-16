È arrivato quest'oggi quel momento che ad Appiano Gentile, in momenti di festa, è sempre atteso con particolare curiosità e fremito. Si è presentato davanti ai cancelli della Pinetina Erminio il 'Sindaco', che come testimoniato da Sky Sport si è concesso la classica sfilata per celebrare lo Scudetto dell'Inter con la sua storica Apecar griffata 21, e con la sua infinita collezione di autografi.