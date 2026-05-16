È arrivato quest'oggi quel momento che ad Appiano Gentile, in momenti di festa, è sempre atteso con particolare curiosità e fremito. Si è presentato davanti ai cancelli della Pinetina Erminio il 'Sindaco', che come testimoniato da Sky Sport si è concesso la classica sfilata per celebrare lo Scudetto dell'Inter con la sua storica Apecar griffata 21, e con la sua infinita collezione di autografi.

Sezione: Curiosità & Gossip / Data: Sab 16 maggio 2026 alle 18:40
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.