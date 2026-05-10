Partita scoppiettante tra Juventus Women e Inter Women che si dividono la posta in palio con un divertente 3-3. Nerazzurre in vantaggio due volte nei primi dieci minuti con una doppietta di Robustellini, intervallata dal momentaneo pareggio bianconero firmato da uno sfortunato autogol di Ivana Andres all’8’. Al 28’ Bonansea ristabilisce la parità su calcio di rigore, riportando il risultato sul 2.2. 

Inter di nuovo avanti al 34’, ancora su calcio di rigore trasformato da Wullaert. Poi in pieno recupero prima dell’intervallo, Vangsgaard firma la rete del definitivo 3-3. Nella ripresa le due squadre sembrano accontentarsi del pareggio.

Sezione: Inter Femminile / Data: Dom 10 maggio 2026 alle 17:15
Autore: Ludovica Ferrante
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