Quella di domenica tra Inter e Hellas Verona sarà la prima occasione di misurarsi col palcoscenico di San Siro per Andrea Calzavara, arbitro della sezione di Varese classe 1993 designato per il match che precederà la consegna del trofeo dei Campioni d'Italia alla squadra di Cristian Chivu e la parata per le strade di Milano. Per Calzavara sarà la terza direzione stagionale in Serie A dopo Sassuolo-Torino 0-1 del 21 dicembre e Parma-Pisa 1-0 dello scorso 25 aprile.

Calzavara ha diretto per tre volte l'Inter a livello Primavera, con una curiosità: in tutti e tre i precedenti l'avversaria dei nerazzurri era il Sassuolo e in tutti e tre i precedenti i nerazzurri hanno avuto la meglio. Uno di questi riguarda l'Inter allenata da Chivu: 2-1 contro i neroverdi il 4 aprile 2022.