"Hai portato cuore, forza e determinazione e sei diventata un vero punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Ora inizia una nuova avventura.

Grazie per tutto, Henrietta!". Con queste parole l'Inter, attraverso il profilo delle Women, saluta Henrietta Csiszar che lascia il club dopo ben 5 stagioni, in cui è anche diventata il capitana delle ragazze nerazzurre. Un saluto rafforzato dal comunicato con cui viene annunciata la separazione con la centrocampista ungherese classe 1994:

"Dopo cinque stagioni in maglia nerazzurra Henrietta Csiszar conclude la sua avventura con l'Inter. La centrocampista ungherese, capitana della squadra in questa stagione, lascia il Club dopo aver collezionato un totale di 120 presenze e 8 gol tra tutte le competizioni.

Henrietta è arrivata all'Inter nell'estate del 2021, dimostrando da subito professionalità e dedizione, portando con sé leadership ed esperienza internazionale abbinate alla sua tecnica e brillantezza in campo. In questi cinque anni è diventata un pilastro della squadra nerazzurra incarnando i valori del Club e in questa stagione le è stata affidata la fascia da capitana, con la quale ha guidato la squadra a ottimi risultati.

FC Internazionale Milano saluta e ringrazia Henrietta per aver onorato la maglia dell'Inter e le augura il meglio per il prosieguo della sua carriera".