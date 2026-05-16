L’Inter vuole rinnovare il contratto di Stefan de Vrij in scadenza il 30 giugno e difensore olandese è a sua volta aperto a restare a Milano, a patto che le condizioni siano giuste. Lo sostiene Tuttosport tra le pagine della sua edizione odierna. Nel reparto arretrato i tre che secondo il quotidiano viaggiano verso la conferma sono Bisseck, Akanji e Bastoni sullo sfondo resta il pericolo Barcellona). Non certa la permanenza di Carlos Augusto, valutato dal club nerazzurro almeno 20 milioni di euro, mentre Darmian e Acerbi andranno in scadenza.

I movimenti saranno però fatti anche in entrata. "Sicuramente alla corte di Chivu arriverà almeno uno tra Muharemovic e Solet - scrive TS -. Ma intanto, per esperienza, prestazioni, importanza nello spogliatoio e capacità di farsi trovare pronto, una conferma di De Vrij è ritenuta oggi più che importante per i campioni d’Italia". L'Inter pensa di prolungare il contratto dell'olandese di un ulteriore anno abbassando l’ingaggio del calciatore da 3.8 a circa 2.5 milioni di euro a stagione, "ma è altrettanto vero che le parti, che in realtà non hanno ancora discusso in modo approfondito di cifre - comunque si potrebbero venire incontro visti i desiderata comuni".