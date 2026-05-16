L'obiettivo di Lautaro Martinez è arrivare a 20 gol in campionato. Il capitano dell'Inter è a quota 17 a due giornate dalla fine della stagione e ora, con uno scudetto e una Coppa Italia già conquistate e messe in bacheca, il focus del mondo nerazzurro - sottolinea oggi Tuttosport - è sul traguardo personale del Toro, che domani pomeriggio a San Siro sarà impegnato nei festeggiamenti del double dopo la sfida contro il Verona.

L'apporto dell'argentino in zona gol aiuterebbe inoltre Cristian Chivu "a poter fare meglio di Antonio Conte e Simone Inzaghi per quanto concerne le reti segnate in un singolo campionato e in una singola stagione - ricorda il quotidiano -. L'Inter del tecnico romeno è a 85 gol in campionato e 115 nell'annata; Conte ('20-21) e Inzaghi ('23-24), conquistarono i loro scudetti in nerazzurro segnandone 89. Per quanto concerne le reti totali, Chivu ha già fatto meglio di Conte che nella stagione '19-20 arrivò a 113. Particolare il caso dell'annata scorsa: 119 i gol messi insieme dall'Inter, 114 da Inzaghi fra campionato, Champions, Supercoppa italiana e Coppa Italia; 5 proprio da Chivu nel Mondiale per club di giugno 2025".