In cosa è stato bravo Cristian Chivu per vincere due trofei al suo primo anno da allenatore dell'Inter? Incalzato da Sky Sport a margine della 'Legends Padel Cupp' a Pompei, Gigi Di Biagio risponde alla domanda offrendo il suo punto di vista: "È stato bravo ad ottimizzare la base importante che avuto dopo questi anni di Inter. Arrivava da un finale di stagione difficile, ha saputo toccare le corde giuste. Sto dicendo cose scontate che ho sentito dire da tanti, ma l'empatia di un allenatore nei confronti dei giocatori fa la differenza. E in questo lui è stato fantastico", dice l'ex centrocampista nerazzurro. 

Sezione: News / Data: Sab 16 maggio 2026 alle 13:11
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.