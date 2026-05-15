Chiama a raccolta i tifosi Marco Materazzi, che ha l'Inter nel cuore, nel sangue e nel suo dna. L'ex difensore nerazzurro non manca mai di essere vicino alle sorti della squadra di Chivu e, in vista del prossimo futuro, chiama a raccolta i tifosi per il 22 maggio: "Momenti indimenticabili, persone speciali sulla mia strada... tutti con la propria storia da raccontare". Non si sa ancora se l'appuntamento prefissato riguarderà un'altra autobiografia del suo percorso da calciatore, oppure un documentario con le immagini di Materazzi da calciatore. Sale, nel frattempo, la curiosità dei tifosi, che s'interrogano sulla data evidenziata da Matrix.