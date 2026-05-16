La prossima settimana l'Inter comincerà a preparare la stagione 2026-2027: secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, dopo la gara contro il Verona e la festa per la conquista del Doblete, il club nerazzurro ha in agenda una serie di appuntamenti atti a delineare quelle che saranno le linee guida per la prossima annata, partendo dal budget per il calciomercato. Tra gli incontri più importanti c'è quello legato al rinnovo di Cristian Chivu, che andrà a migliorare il suo ingaggio e a prolungare il suo legame con l'Inter.

Riconoscimento legittimo per il lavoro fatto in questa stagione dal tecnico di Resita, artefice di questa stagione terminata con risultati andati ben oltre le aspettative: si voleva un'Inter che rimanesse comunque competitiva per la qualificazione in Champions League, i dirigenti hanno ottenuto un mister capace di portare i nerazzurri alla conquista di campionato e Coppa Italia.