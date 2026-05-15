"Quando si dice che tutte le squadre hanno gli infortuni, è vero ma quello che è successo al Napoli è veramente anomalo. L'Inter quando aveva tre infortunati giustamente si lamentava perché le scelte erano limitate. E' lapalissiano ma qualcuno fa il furbo e mette tutto insieme". Così Giorgio Perinetti, storico dirigente, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando degli innumervoli problemi fisici accusati dalla squadra di Antonio Conte che ne hanno condizionato il cammino stagione.

A proposito del futuro di Conte, Perinetti ha aggiunto: "Servirà un confronto serio tra lui e De Laurentiis, sono due persone che si stimano e che lavorando insieme hanno portato uno scudetto, che non è una cosa di poco conto contro un'Inter che negli ultimi anni è la squadra più forte in Italia, a detta di tutti. Il campionato vinto l'anno scorso è stata un'impresa, in molti se lo scordano".