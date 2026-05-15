La festa dell’Inter Campione di Italia sarà trasmessa su Pluto TV. Il 17 maggio, al termine del match contro l’Hellas Verona previsto a San Siro per le 15.00, il bus scoperto dei nerazzurri attraverserà Milano per festeggiare insieme ai tifosi lo scudetto numero 21.
Una stagione straordinaria per l’Inter, culminata il 13 maggio con la vittoria contro la Lazio e la conquista della decima Coppa Italia, che ha permesso ai nerazzurri di completare il doblete stagionale.
Tifosi, appassionati e curiosi potranno seguire la festa sul canale Inter 24/7 disponibile su Pluto TV, la piattaforma gratuita di Paramount.
Oltre alla festa dello scudetto, gli utenti potranno accedere a una rosa di contenuti gratuiti dalle tinte nerazzurre: highlights della stagione in corso, gol compilation degli anni passati, contenuti per conoscere meglio i calciatori militanti nel club e le vecchie glorie; inoltre, su Pluto TV sarà possibile anche seguire le conferenze stampa prepartita dei vari match in programma.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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