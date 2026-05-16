"L’Inter si prepara alla festa. Domani sarà un’altra giornata lunga e felice, con un Double da celebrare. Non mancherà, però, un pizzico di tristezza", si legge sul Corriere dello Sport che ricorda anche che sarà l'ultimo appuntamento con il suo popolo di qualche nerazzurro. Domani contro l'Hellas Verona alcuni giocatori di Chivu vestiranno la maglia del Biscione per l'ultima volta tra le mura di San Siro. Ai cinque giocatori con il contratto in scadenza, ovvero Sommer, Darmian, Acerbi, De Vrij e Mkhitaryan, tutti papabili all'addio si aggiungono anche gli insospettabili o quelli in bilico ma praticamente quasi all'uscio della porta come Davide Frattesi.

Il centrocampista ex Sassuolo è vincolato fino al 2028 con l'Inter, "ma stavolta non ci sono proprio i margini per una sua permanenza". Margini che ci sono per tutti gli altri, come per esempio per De Vrij che "potrebbe rimanere a completare il reparto arretrato, qualora accettasse un’ampia sforbiciata del suo ingaggio. Mentre a Mkhitaryan, nel caso scegliesse di non ritirarsi, potrebbe essere proposto di continuare assieme per un altro anno, ma in attesa di esplorare gli ultimi due scenari, tutto il gruppo dei partenti (o quasi) si è meritato un adeguato commiato".