Continua a far discutere la decisione della Lega Serie A di far disputare le partite delle squadre in lotta per un posto in Champions League alle 12 di domenica 17 maggio. Una scelta che non trova assolutamente d'accordo Fulvio Collovati, che dagli studi di Top Calcio 24 esprime tutta la sua contrarietà: "È una vergogna giocarsi la Champions a quell'ora! Chi non ha giocato a calcio non capisce: la partita è un vero e proprio rituale pre-partita che ha bisogno di molti fattori fondamentali… Sarà possibile fare tutto questo? Ho seri dubbi. Partite falsate! E ci sono in gioco milioni e milioni di euro, ma chi se ne frega. L’importante è che ci guadagnino gli incompetenti che comandano e che non conoscono il nostro calcio!".