In occasione della parata e della festa scudetto in programma per domenica 17 aprile, il comitato, per prevenire che accadano episodi e situazioni che possano turbare l’ordine pubblico legati all'abuso di bevande alcoliche, ha deciso di introdurre il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche oltre alla vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante. Il divieto sarà in vigore dalle ore 16 del 17 maggio alla 1 del 18 maggio in alcune aree del centro cittadino, e dalle ore 11 alle ore 20 del 17 maggio nella zona di San Siro.

Sezione: News / Data: Sab 16 maggio 2026 alle 10:30
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi