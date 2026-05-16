In occasione della parata e della festa scudetto in programma per domenica 17 aprile, il comitato, per prevenire che accadano episodi e situazioni che possano turbare l’ordine pubblico legati all'abuso di bevande alcoliche, ha deciso di introdurre il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche oltre alla vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante. Il divieto sarà in vigore dalle ore 16 del 17 maggio alla 1 del 18 maggio in alcune aree del centro cittadino, e dalle ore 11 alle ore 20 del 17 maggio nella zona di San Siro.