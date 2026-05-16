Massimo Moratti festeggia oggi 81 anni e riceve gli auguri dell'Inter, club di cui è stato presidente dal 1995 al 2004 e dal 2006 al 2013. Una lunga parentesi in cui ha vinto ben 16 trofei, entrando nella leggenda con il Triplete del 2010: un'annata storica per la squadra nerazzurra, l'unica italiana capace di conquistare Scudetto, Champions League e Coppa Italia in una sola stagione. Nel palmares dell'ex patron interista ci sono cinque Scudetti, quattro Coppe Italia, quattro Supercoppe Italiane, una Champions League, una Coppa Uefa e un Mondiale per Club.

IL COMUNICATO DELL'INTER:

Un nome che per tanti anni è diventato sinonimo di Inter: c'è qualcosa di speciale che unisce Massimo Moratti al Club nerazzurro. L'ex Presidente nerazzurro è cresciuto con una passione smisurata per questa squadra, vivendo da vicino l'epoca della Grande Inter guidata da suo padre Angelo. Un amore e un legame mai sopito, rinato in una nuova forma quando Massimo Moratti ha assunto la Presidenza del Club nel 1995, carica ricoperta fino al 2004 e in seguito dal 2006 al 2013. Diciotto anni di successi, la vittoria di 16 trofei, momenti indimenticabili e un profondo interismo, che hanno portato la famiglia Moratti ad entrare nella Hall of Fame nerazzurra ricevendo il Premio Speciale nel 2018.