Giovanni Stroppa, allenatore fresco di ritorno in Serie A con il Venezia, è protagonista di un lungo intervento negli studi di Sportitalia dove tra le altre cose individua i cinque giocatori della Serie B che a suo dire sono già pronti per dire la loro nella massima serie: "Se guardo ai profili incontrati e allenati, dico Busio, Kike Perez e Doumbia fra i miei ragazzi e Ghedjemis e Kvernadze del Frosinone. Aggiungo anche Yanis Massolin: l'Inter ci ha visto lungo, ha potenzialità fisiche e tecniche enormi".

Esiste un'etichetta che la vede come "specialista della B" ma meno adatto alla Serie A. Cosa risponde?

"Noi allenatori veniamo scelti, non è sempre una nostra decisione. Se tutto andrà come deve, tra due mesi sarò un allenatore del Venezia in Serie A e non vedo problemi. Poco tempo fa l'ho detto chiaramente: io non cambio il mio modo di giocare, perché la mia proposta è quella e i risultati, attraverso le prestazioni, mi hanno dato ragione".

L'obiettivo del Venezia l'anno prossimo sarà la salvezza. Si sente l'uomo giusto per questa sfida?

"Sinceramente, la volontà di rimanere c'è tutta. Ci sono grandi progetti e la proprietà è forte, la prospettiva è assolutamente buona. Quando sei stimato e amato da una piazza e dalla società, come dimostra la festa di questi giorni, non vedo altre soluzioni. Con Antonelli c'è grandissima stima, il futuro è qui"