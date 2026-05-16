Quella di domenica sarà per gli interisti "una giornata infinita". È l'avviso della Gazzetta dello Sport che fa una sinossi sugli impegni di giornata che vedranno partire il primo evento alle 12.30 a San Siro: "Scudetto e Coppa Italia saranno celebrati sul terreno verde e con una cornice di pubblico di quelle da grande, grandissima, occasione. E via così allo show pre gara. Un’ora di spettacolo durante la quale i giocatori verranno chiamati in campo uno ad uno per prendersi l’abbraccio dello stadio".
A condurre lo "speciale pre" saranno Elenoire Casalegno e Daniele Battaglia "e con loro prenderanno parte alla festa in campo anche Luca Ravenna, Nicola Savino, Il Pagante. Alla consolle, il dj Benny Benassi". Un po' di personaggi del mondo nerazzurro per la grande festa di celebrazione del Doblete conquistato. Ma anche "per dire arrivederci — alla prossima stagione — a San Siro prima di lasciarsi l’impianto alle spalle e seguire il pullman scoperto per le vie di Milano, destinazione Duomo". Proprio sotto lo sguardo della Madonnina comincerà la seconda parte dello spettacolo: la squadra dovrebbe arrivare verso le 22.30. Per la parata sono attesi circa 300 mila tifosi che sfileranno lungo un percorso di ore "che sarà più breve rispetto a due anni fa". Gli eventi non sono finiti e per una stagione così speciale l'Inter dà appuntamento in un luogo speciale: l’Arena.
L'Inter si ritroverà per festeggiare ancora una volta anche nello storico set meneghino, dove però non ci sarà un altor "bagno di folla con i tifosi, bensì un evento riservato esclusivamente ai dipendenti. Un (altro) modo per l’Inter di riconnettersi con la sua prima casa".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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