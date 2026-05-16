Mentre l'annata 2025/26 si avvia verso il traguardo con la conquista di scudetto e Coppa Italia, cominciano ad arrivare primi scatti ufficiali della nuova prima maglia dell'Inter per la stagione 2026/27. A proporli è come sempre il sito specializzato in materia, Footy Headlines, che conferma le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane sul design e del kit e sulle tonalità di colori che il Biscione ha deciso di utilizzare.

Come spiega il portale, la divisa che l'Inter userà per le partite casalinghe della prossima stagione, come sempre prodotta da Nike, presenterà le classiche strisce blu e nere che riprendono i colori sociali del club, abbinate a loghi di un giallo intenso: il colore utilizzato si chiama 'University Gold' e si tratta di una tonalità "metà giallo, metà arancione". La scelta di Nike è di puntare su delle strisce piuttosto classiche, ma non del tutto tradizionali: quelle nere risultano infatti più spesse di quelle blu, che a loro volta presentano un motivo a zig-zag su entrambe le estremità.

Ovviamente, e non si tratta di un dettaglio di poco conto, la maglia sarà arricchita da altre due patch speciali: il tricolore del 21 esimo scudetto (che come di consueto dovrebbe essere posizionato al centro della maglia tra lo sponsor Nike e lo stemma del club) e la coccarda che celebra la vittoria della decima Coppa Italia. La maglia da casa dell'Inter per la stagione 2026/27 sarà disponibile e acquistabile negli store e online a partire da maggio 2026.