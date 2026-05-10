La bomber che non ti aspetti: il derby d'Italia femminile Juventus-Inter porta la sua firma in calce con una doppietta clamorosa, due reti nel giro di pochissimi minuti dall'inizio del match. Chiara Robustellini parla ai microfoni di Inter TV dopo la gara di Biella raccontando la sua emozione: "Non so dire cosa provo, sono veramente incredula ma è stato bellissimo, nel derby d'Italia ancora di più. Prima del primo gol ho pensato soltanto a calciare, ho visto che avevo spazio e mi sono detta: 'Calcio, spero di fare un eurogol', e devo dire che è venuto bello".

Sulla partita di oggi la terzina interista aggiunge: "La prestazione è stata positiva pur con qualcosa da limare: abbiamo giocato da squadra, e anche avendo raggiunto il secondo posto siamo venute qua per fare un buon risultato e una buona prestazione. Vogliamo finire bene la stagione e chiudere in bellezza un anno in cui potevamo fare qualcosa di più, ma che considero comunque positivo".