Da un doblete all'altro. Dopo aver conquistato la Coppa Italia sul campo dell'Olimpico di Roma contro i padroni di casa della Lazio di Maurizio Sarri, l'Inter ha ricevuto in regalo un altro doble: quello di giorni di riposo concessi da Cristian Chivu. Quarantotto ore di puro relax, come li ha definiti la Gazzetta dello Sport che fa un punto della situazione di ciò che oggi l'allenatore nerazzurro ritroverà al rientro dei campioni d'Italia ad Appiano Gentile.

Oggi difatti la squadra è attesa di nuovo al completo alla Pinetina per "quella che di fatto sarà la prima e unica seduta in vista della partita di domani contro il Verona" puntualizza la Rosea che a proposito della gara contro la squadra veneta ha inoltre fatto il punto su Hakan Calhanoglu, unico giocatore della rose dei nerazzurri ad essere ancora alle prese con un problema fisico. Il regista sarà molto probabilmente ancora fuori dai giochi dopo la bandiera bianca sventolata per la finale di Roma dello scorso mercoledì: le sue condizioni sono da verificare.