Da un doblete all'altro. Dopo aver conquistato la Coppa Italia sul campo dell'Olimpico di Roma contro i padroni di casa della Lazio di Maurizio Sarri, l'Inter ha ricevuto in regalo un altro doble: quello di giorni di riposo concessi da Cristian Chivu. Quarantotto ore di puro relax, come li ha definiti la Gazzetta dello Sport che fa un punto della situazione di ciò che oggi l'allenatore nerazzurro ritroverà al rientro dei campioni d'Italia ad Appiano Gentile.

Oggi difatti la squadra è attesa di nuovo al completo alla Pinetina per "quella che di fatto sarà la prima e unica seduta in vista della partita di domani contro il Verona" puntualizza la Rosea che a proposito della gara contro la squadra veneta ha inoltre fatto il punto su Hakan Calhanoglu, unico giocatore della rose dei nerazzurri ad essere ancora alle prese con un problema fisico. Il regista sarà molto probabilmente ancora fuori dai giochi dopo la bandiera bianca sventolata per la finale di Roma dello scorso mercoledì: le sue condizioni sono da verificare. 

Sezione: Focus / Data: Sab 16 maggio 2026 alle 08:45
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi