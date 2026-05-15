Prepariamoci insieme alla grande festa in programma domenica a San Siro e a Milano. Coreografia, live show, cerimonia, ospiti e il percorso della parata scudetto in città. L'Inter si prepara a celebrare il suo Doblete: ecco tutto quello che c'è da sapere.

Spazio anche al calciomercato con le ultimissime novità. Dal budget di Oaktree alla scelta su Pepo Martinez. Occhio alla situazione Stankovic e all'evoluzione dei piani nerazzurri. 

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 15 maggio 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.