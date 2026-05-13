L'Inter supera 2-0 la Lazio all'Olimpico nella finale di Coppa Italia e completa il Doblete. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo nella partita contro i biancocelesti, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

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Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mer 13 maggio 2026 alle 23:05
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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