La sua Bosnia però ha fatto uno scherzo tremendo all’Italia. È stata la rivincita di Dzeko? La Gazzetta dello Sport lo ha chiesto al protagonista in questione: l’ex attaccante dell’Inter Edin Dzeko che ha detto: "No, perché? Io penso che la vostra Nazionale sia più forte della nostra. E la partita è andata in un certo modo anche a causa dell’espulsione di Bastoni. Secondo me l’Italia è stata eliminata perché ha sentito la pressione del terzo Mondiale di fila che sfuggiva via. Pressione che anche voi media avete alimentato".

In che modo scusi?

"Per giorni avete parlato del nostro stadio, dell’inferno che avreste trovato a Zenica, dei balconi che si affacciavano sul campo, senza analizzare il reale valore della Bosnia, che ha tanti talenti interessanti pur non essendo al vostro livello".

La storia del video di esultanza di Dimarco, Vicario ed Esposito vi ha caricati?

"Non credo che quella vicenda abbia inciso più di tanto. Anche a me è capitato di essere contento per un sorteggio. Il problema è che nell’era dei social bisogna stare attenti a tutto per non essere beccati. La diffusione del video ha creato trambusto".

Qual è il male del calcio italiano? Lei lo ha vissuto da varie prospettive per molto tempo.

"Non sta a me dirlo. Ma qualcosa di sicuro non funziona, visti i risultati. Una squadra come l’Italia non può avere paura della Bosnia o appunto del Galles".