A due giorni dalla gara contro la Juventus, la centrocampista islandese dell'Inter Women Karolina Lea Vilhjalmsdottir parla ai microfoni di Inter TV raccontando lo stato d'animo del gruppo dopo la conquista aritmetica della seconda posizione in campionato dopo la vittoria nel derby: "È una sensazione incredibile, raggiungere questo traguardo nel derby è stato qualcosa di fantastico. Anche perché c'erano tanti tifosi allo stadio per sostenerci e ovviamente è stata una cosa molto importante per noi. Siamo davvero felici".

Che bilancio fai di questa stagione?

"Penso sia stata complessivamente una buona stagione. Ovviamente volevamo vincere dei titoli e questo non è successo, ma credo che possiamo essere orgogliose di noi stesse. Siamo state anche sfortunate in alcune circostanze, ma abbiamo mantenuto un buon equilibrio e possiamo essere soddisfatte del nostro percorso".

E a livello personale, come valuteresti la tua prima stagione nel campionato italiano?

"Direi che ci sono stati alti e bassi. Ho vissuto bei momenti ma ho avuto anche qualche piccolo infortunio che ha condizionato la mia stagione. Però credo di poter essere orgogliosa, da qui in poi si può solo migliorare".

Mancano due partite alla fine della stagione, cosa ti aspetti dalla gara con la Juve?

"Sarà una gara molto interessante, la Juve ha bisogno di punti per assicurarsi il suo posto in Europa, per noi credo sia più una questione di orgoglio. Dovremo dare tutto, penso che dovremo essere aggressive, pareggiare la loro energia e continuare così".