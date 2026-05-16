Dopo le parole del patron Gerry Cardinale di ieri, Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, si presenta in conferenza stampa prima della gara col Genoa che sarà decisiva per le speranze di qualificazione in Champions League dei rossoneri, reduci da un momento di caduta libera: "È normale che ci sia delusione da parte di tutti e i primi siamo noi. Sapevo che sarebbe stato diffiicle arrivare in fondo a conquistare un posto in Champions, domani abbiamo questa possibilità contro una squadra che sta facendo bene. Serve ordine, pazienza... Domani sera vedremo. La squadra ha lavorato bene in settimana. I ragazzi nei tre giorni di ritiro si sono anche riposati. Domani servirà anche un pizzico di fortuna".
Cardinale ha detto che senza Champions è fallimento.
"È normale che quando sei al Milan devi avere l'ambizione di arrivare al massimo del risultato. Dico sempre che in un campionato il risultato che ottieni è quello che meriti. Poi puoi analizzare le problematiche, gli errori fatti durante l'anno. In questo momento qui bisogna essere concentrati sulla partita di domani. Le parole di Cardinale mi hanno fatto solo piacere, con lui avevo parlato recentemente e gli avevo dato il mio punto di vista sull'annata e sul futuro del Milan, che è la cosa che interessa a tutti".
Ma chi lavora al Milan vuole davvero il bene del Milan?
"Il Milan viene sempre prima di tutto. Ripeto. Il club rimane sopra di tutto e tutti. Quelli che passano, tutti siamo di passaggio, devono lavorare per cercare di lasciare qualcosa di importante, sempre nell'interesse del club".
Allegri sente di aver fatto sempre il bene del Milan?
"Un conto sono gli errori, li fanno tutti e io sono il primo. Un contro è la serietà che mettiamo a disposizione del club. Sono due cose completamente diverse".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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