Per tanti giocatori che dopo questa stagione sono destinati a lasciare l'Inter, ce n'è un altro che invece non vuole saperne di appendere gli scarpini, anzi, i guantoni al chiodo ed è pronto a offrire ancora il suo contributo alla causa nerazzurra almeno per un'altra stagione. Secondo Nicolò Schira, infatti, è vicino l'accordo per il rinnovo del contratto fino al 2027 del terzo portiere Raffaele Di Gennaro. Tornato all'Inter nel 2023 dopo esperienze tra Cittadella, Latina, La Spezia, Ternana, Catanzaro e Pescara, Di Gennaro ha vissuto, anche se da comprimario, gli anni recenti pieni di soddisfazioni della squadra nerazzurra, con i due Scudetti, la Supercoppa 2023 e la Coppa Italia di mercoledì ad impreziosire il suo palmarès.

🚨 Excl. - Raffaele #DiGennaro is getting closer to extend his contract with #Inter until 2027. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 16, 2026