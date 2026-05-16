Per tanti giocatori che dopo questa stagione sono destinati a lasciare l'Inter, ce n'è un altro che invece non vuole saperne di appendere gli scarpini, anzi, i guantoni al chiodo ed è pronto a offrire ancora il suo contributo alla causa nerazzurra almeno per un'altra stagione. Secondo Nicolò Schira, infatti, è vicino l'accordo per il rinnovo del contratto fino al 2027 del terzo portiere Raffaele Di Gennaro. Tornato all'Inter nel 2023 dopo esperienze tra Cittadella, Latina, La Spezia, Ternana, Catanzaro e Pescara, Di Gennaro ha vissuto, anche se da comprimario, gli anni recenti pieni di soddisfazioni della squadra nerazzurra, con i due Scudetti, la Supercoppa 2023 e la Coppa Italia di mercoledì ad impreziosire il suo palmarès. 

Sezione: News / Data: Sab 16 maggio 2026 alle 17:55
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.