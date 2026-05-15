Sarà possibile votare fino a domenica 17 maggio tramite il seguente link l`EA SPORTS FC Player Of The Month del mese di maggio. Sono sei i giocatori candidati a prendere il testimone da Marcus Thuram che è stato nominato giocatore del mese di aprile. Si tratta di: Armand Laurientè (Sassuolo), Donyell Malen (Roma), Lautaro Martinez (Inter), Tijjani Noslin (Lazio), Maduka Okoye (Udinese) e Dusan Vlahovic (Juventus).

I sei candidati sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 35ª alla 36ª della Serie A Enilive 2025/2026.