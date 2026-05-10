Dopo il successo per 1-0 nel derby contro il Milan l'Inter torna in campo per la 21ª giornata della Serie A femminile, la penultima di questo campionato, iniziato alle ore 15:00. Con la qualificazione in Champions già blindata insieme al secondo posto, le nerazzurre affrontano la Juventus allo Stadio la Marmora: le ragazze di Piovani vogliono chiudere la stagione nel miglior modo possibile cercando di ripetere il successo dell'andata, mentre le bianconere devono difendere il terzo posto che vale l'ultimo biglietto per i preliminari di Champions League.

L'Inter si è assicurata il secondo posto in classifica grazie alla vittoria nel derby: l'1-0 firmato Bugeja ha portato a tre il filotto di vittorie consecutive delle nerazzurre, mentre la Juventus ha centrato un successo pesantissimo per la corsa Champions vincendo 3-2 in casa del Napoli.

Queste le formazioni ufficiali scelte da Massimiliano Canzi e Gianpiero Piovani.

JUVENTUS (3-4-3): 1 De Jong; 71 Lenzini, 25 Calligaris, 5 Harviken; 19 Thomas, 13 Walti, 6 Schatzer, 3 Carbonell; 11 Bonansea, 7 Capeta, 14 Vansgaard. A disposizione: 21 Rusek, 41 Martinazzi, 2 Perry, 4 Kullberg, 8 Rosucci, 17 Godo, 28 Moretti, 29 Ferreira Pinto, 33 Brighton, 36 Cambiaghi, 45 Rasmussen. Coach: Massimiliano Canzi

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 33 Bartoli, 3 Bowen, 5 Andrés; 18 Glionna, 20 Detruyer, 10 Magull, 8 Vilhjalmsdottir, 14 Robustellini; 31 Wullaert, 7 Bugeja. A disposizione: 23 Ivarsdottir, 34 Ferraro, 6 Santi, 9 Polli, 13 Merlo, 16 Tomasevic, 19 Paz, 21 Tomaselli, 22 Schough, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani