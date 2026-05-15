Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, nel corso della conferenza stampa odierna ha parlato della situazione relativa alla programmazione della giornata di Serie A, della quale si è tanto discusso in queste ore frenetiche: "Si prepara con un po' di fastidio che, penso, è lo stesso delle altre squadre appese a questa decisione. Grazie a dio succede solo una volta ogni tanto, dobbiamo accettarlo. Penso che per tutti gli organi sia stata una decisione difficile con tante pressione, non vogliono aggiungerne altri. Non sapevamo se dare un riposo in più o fare un allenamento in più. E’ stato un fastidio condiviso con i nostri avversarie e le altre squadre coinvolte".

Sezione: Il resto della A / Data: Ven 15 maggio 2026 alle 20:30
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione