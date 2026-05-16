"Dumfries sta bene all’Inter", esordisce il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi dedicata perlopiù al mercato. Specie quello che riguarda le fasce. L'olandese ha dove ha sempre sognato una big di Premier o di Spagna e questa estate "nulla è da escludere", fa sapere il quotidiano romano che però puntualizza: "I 30 anni non sono la migliore condizione per un trasferimento in una big", ma il Mondiale potrebbe cambiare uno scenario che oggi è prematuro pensare. Se l'olandese però dovesse partire, l'Inter andrebbe all’assalto di Palestra.

"Il laterale che tornerà all’Atalanta dopo il prestito al Cagliari piace eccome in casa nerazzurra" ma la sua valutazione supera già i 40 milioni, e aggiungere Palestra a Dumfries non avrebbe senso, considerate le caratteristiche simili: uno dei due sarebeb costretto a stare in panchina. Ecco perché i nerazzurri oreferirebbero "una vera alternativa all'olandese. Che, in questo momento, nelle valutazioni interista, ha i connotati più di Diouf che di Luis Henrique". Anche perché, al di i la della duttilità del francese, Luis Henrique ha mercato. E, se arrivasse un’altra offerta da 30 milioni come quella del Bournemouth a gennaio, l’Inter sarebbe pronta ad accettarla". A sinistra c'è Carlos Augusto, considerato una garanzia, l'Inter "vorrebbe anche premiarlo con rinnovo e adeguamento. Il problema è che lui gradirebbe giocare di più e, quindi, temporeggia".