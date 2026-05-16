"Benji l’interista torna a Milano", si legge sull'edizione odierna di Tuttosport che poi però aggiunge: "Solo che l’Inter non lo vuole più". Due frasi che riassumono la parabola discendente del francese Benjamin Pavard che dopo aver fortemente e tenacemente voluto indossare la maglia della Beneamata, e non a caso diventà praticamente da subito 'Benji l'Interista'. Poi però qualcosa si è rotto e l'arrivederci dell'agosto scorso è stata un'emergency exit 'd'obbligo'. Oggi il campione del Mondo 2018 vorrebbe ancora l'Inter, ma è l'Inter ora non vuole più lui.
"Nonostante l’Inter avrebbe bisogno di un difensore con le sue caratteristiche, che possa coprire il ruolo di braccetto destro - si legge su TS -, ha già fatto sapere al francese che una sua permanenza a Milano non è contemplata nei piani del club. Pavard ha deluso anche all'Olympique Marsiglia", che non eserciterà il riscatto previsto per 15 milioni. Oltretutto, il contratto da 5 milioni a stagione fino al 2028 non rende il difensore particolarmente ambito sul mercato". Il che equivale a dover trovare all'ex Bayern una sistemazione. Compito non facile, ma che la dirigenza nerazzurra dovrà adempiere.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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