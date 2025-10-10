Pinones Arce, tecnico della Fiorentina Women, si aspetta una risposta dalle sue ragazze nel match contro l'Inter dopo il passo falso all'esordio in campionato: "Vogliamo vedere una Fiorentina con più intensità, con più corsa in avanti, che crei più occasioni da gol e abbia più controllo del gioco - le sue parole in conferenza stampa -. Con voglia di rivincita, abbiamo iniziato così e così. Mi aspetto questo, abbiamo lavorato in questa settimana. L’Inter è sicuramente una squadra forte, stanno lavorando da tanto tempo insieme, si vede nelle giocate che cercano. Noi stiamo lavorando bene, bisogna capire che queste squadre sono più avanti di noi in questo momento. Ma ce la giochiamo con tutte, prepariamo le partite per vincere. Noi pensiamo ad una partita alla volta, archiviamo il Napoli e ci stiamo preparando benissimo per l’Inter”.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
