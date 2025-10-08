"Penso che il primo passo sia stato fatto, sono davvero orgogliosa della squadra". Parla così Tessa Wullaert, a margine del match vinto in goleada da Inter Women a spese del Vllaznia, travolto 7-0 nella gara d’andata del secondo turno di qualificazione della UEFA Women’s Europa Cup.

"Tutte le ragazze che hanno giocato oggi hanno fatto molto bene. La squadra sta migliorando partita dopo partita. Stiamo provando un nuovo sistema di gioco e penso che stia funzionando molto bene. Creiamo tante occasioni, segniamo molti gol", ha aggiunto a Inter TV una delle due autrici di una doppietta. Prima di volgere lo sguardo al prossimo impegno in calendario: "Ora ci riposiamo e ci concentriamo sulla partita di sabato contro la Fiorentina, adesso dobbiamo voltare pagina. Dovremo recuperare bene, perché giochiamo molte gare in poco tempo. L’anno scorso abbiamo avuto diverse difficoltà contro la Fiorentina, soprattutto in trasferta: non siamo mai riuscite a vincere. Spero davvero che stavolta possiamo riuscirci, mi piacerebbe tornare a Milano con tre punti".