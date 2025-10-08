Altra scorpacciata di gol per Inter Women che, dopo aver travolto la Ternana nell'esordio in campionato, ha annichilito per 7-0 il KFF Vllaznia, nella gara d'andata del secondo turno della Women's Europa Cup. Per la soddisfazione di Gianpiero Piovani: "Io partirei dall’atteggiamento delle mie ragazze, che è stato sicuramente importante: subito aggressive, con una pressione alta - le parole del tecnico delle nerazzurre in conferenza stampa -. È vero che, almeno nei primi dieci minuti prima di sbloccare la partita, nel giro palla siamo state un po’ macchinose e lente, ma si vedeva chiaramente che l’approccio era quello giusto. L’attitudine offensiva mi è piaciuta molto. Per il resto, come avete visto, abbiamo fatto buone cose e i gol sono arrivati su situazioni che proviamo spesso in allenamento. Questo per noi è un segnale molto positivo: siamo arrivate a un buon punto, ma da qui possiamo e dobbiamo andare oltre. Le ragazze hanno margini di miglioramento incredibili. Stiamo alternando bene le giocatrici, in modo logico, cercando di dare minuti a tutte per farci trovare pronte nelle prossime partite".

Le prossime gare.

"Con la Fiorentina cambieremo ancora tre o quattro giocatrici. Mercoledì ci sarà il ritorno europeo e non c’è nulla di scontato, perché finché la partita non finisce voglio vincere anche là. Dobbiamo cercare di vincere anche lì, poi ci aspetta il Parma. In questi dieci giorni abbiamo tre partite e cercheremo, come hai detto tu, di gestire bene il minutaggio delle ragazze, valutando chi ha bisogno di riposare e chi no. Devo ringraziare la società e il mio staff, perché ci hanno messo a disposizione un gruppo di ragazze che per noi sono tutte titolari. È normale che ci siano momenti di alti e bassi, ma cerchiamo di gestirli. In una partita ci sono sempre tante altre partite dentro, e avere giocatrici pronte è fondamentale. Per noi dello staff è un grande vantaggio, perché possiamo attingere da loro nei momenti di stanchezza o adattarle in ruoli diversi. Questo ci dà flessibilità e forza. Il 7-0 di oggi ci dà morale, come ce l’aveva data la vittoria contro la Ternana sabato. Questa lo fa ancora di più. L’unica cosa è che, da allenatore, devo fare un po’ il pompiere: è giusto mantenere il fuoco acceso, ma allo stesso tempo dobbiamo tenere a freno certe voglie di strafare. Sono il primo a dire che dobbiamo fare sempre qualcosa in più, ma serve farlo con grande umiltà e attraverso i sacrifici che compiamo durante la settimana".