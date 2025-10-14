Chi è l'anti-Napoli nella corsa Scudetto? A questa domanda posta da Tutto Mercato Web Pierpaolo Bisoli, ex allenatore di Brescia, Sudtirol e Modena tra le altre, risponde così: "Il Milan di Massimiliano Allegri e l'Inter di Cristian Chivu mi sembrano delle concorrenti accreditate. Allegri è un vincente e può dare filo da torcere".

Outsider può essere la Roma di Gian Piero Gasperini: "Ha bisogno di un rodaggio, ma darà fastidio a tutti. Il modo di giocare di Gasperini crea difficoltà a tante squadre, anche se adesso in tanti hanno capito come gioca, se trova gli interpreti giusti può dare noia".