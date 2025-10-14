Tutto facile per la Turchia nella notte di Kocaeli, dove la selezione di Montella strappa altri tre punti preziosi in ottica qualifazione Mondiale sbarazzandosi della Georgia con un secco 4-1. Tra i protagonisti del match c'è anche l'interista Hakan Calhanoglu, in campo per 78' e decisivo con due assist (entrambi su corner) trasformati in rete da Demiral, autore di una doppietta. Nel tabellino anche i nomi di Yildiz e Akgun, mentre il gol della bandiera dei georgiani porta la firma di Kochorashvili

Sezione: Focus / Data: Mar 14 ottobre 2025 alle 22:54
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print