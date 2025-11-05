"E' importante avere la fiducia, più partite faccio e più posso aiutare la squadra. Il mister è bravo con tutti, spero di continuare così". Così Piotr Zielinski, parlando ad Amazon Prime Video prima di Inter-Kairat, gara valida per la quarta giornata della League Phase di Champions League.

Come si prepara una partita così?

"Sicuramente non sapevamo tanto dei nostri avversari, poi il nostro staff è stato bravo a farci vedere tutte le azioni. Sono una squadra con giocatori interessanti, verranno qui a fare il massimo e a godersi il momento. Il carattere non gli manca, hanno passato quattro turni preliminari, quindi servirà una partita seria, non dobbiamo sottovalutarli".

Il gol col Verona.

"Diciamo che era ora (ride, ndr), mi mancava il gol da tanto tempo. Sono contento per il gol, ma soprattutto per la vittoria che è stata sofferta e importante".