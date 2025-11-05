Il centrocampista nerazzurro Piotr Zielinski ha parlato così ai microfoni di Inter TV a pochi minuti dalla sfida contro il Kairat Almaty a San Siro: “Affrontiamo una squadra che questa Champions League se l’è meritata, se la vuole godere al massimo. Dobbiamo stare molto attenti, concentrati e fare la nostra partita”.

Il tuo ultimo gol?

“Molto bello, ero sereno, ma dopo la partita contro il Verona tutti i miei pensieri erano già a questa sfida. Io spero di poter dare tanta qualità, aprire le strade per fare gol, provare dalla distanza. Devo giocare come so e penso di poter fare bene”.