"Oggi era importante perché non era una partita facile anche se gli avversari avevano perso con le altre squadre incontrate in Youth". Così Benny Carbone, allenatore dell'Inter U20, ha esordito ai microfoni dei giornalisti presenti al Konami Youth Development Centre a margine della vittoria ottenuta questo pomeriggio contro il Kairat Almaty, match valido per la quarta sfida di Youth League. "Avevo messo i ragazzi in guardia perché sapevo che sono una squadra aggressiva che fa di questo la loro forza. Hanno grande intensità e avrebbero potuto creare problemi nel nostro gioco, invece i ragazzi sono stati bravi ad interpretarla e lo hanno fatto veramente bene, facendo una prestazione di livello e grande maturità che è ciò che gli avevo chiesto perché queste partite ci permettono di crescere e di migliorarci nella gestione delle gare".

Quanto è importante coinvolgere tutto il gruppo come sta facendo in queste settimane?

"Cercare di coinvolgere tutti i ragazzi che mi danno tanto durante la settimana , è un mio modo di fare da sempre. È giusto, quando ho possibilità di farlo, premiare tutti quanti. Devo mettere io in condizione tutti i ragazzi e fare in modo di far giocare tutti con lo stesso minutaggio in modo tale che in tutte le partite i ragazzi sono sempre pronti a dare il massimo. Questa è la mia idea sulla gestione del gruppo perché, ripeto, credo sia giusto che vengano premiati tutti quanti".

Gjeci dal primo minuto:

"È un ragazzo che ha grandi qualità e secondo me merita di avere queste opportunità. Stiamo cercando di bruciare le tappe, di portarlo su per fargli fare l'esperienza che nel suo percorso è fondamentale nella crescita. Deve lavorare tanto, come tutti gli altri, ma siamo contenti di portarlo con noi quando possiamo dargli questa possibilità. Sono molto contento io e anche la società. Dobbiamo però cercare sempre di farlo restare con i piedi per terra perché è un salto importante".