Dopo Inter-Kairat e Inter-Lazio, i nerazzurri vivranno la sosta legata alle nazionali e poi ci sarà il derby di Milano. Christian Brocchi parla oggi a La Repubblica della stracittadina. "Difficile sbilanciarsi. Dico da inizio campionato che l’Inter è la squadra sulla carta più forte di questa Serie A - dice -, ma che il Milan quest’anno potrà vincere non solo il derby, ma anche il campionato".