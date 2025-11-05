Dopo Inter-Kairat e Inter-Lazio, i nerazzurri vivranno la sosta legata alle nazionali e poi ci sarà il derby di MilanoChristian Brocchi parla oggi a La Repubblica della stracittadina. "Difficile sbilanciarsi. Dico da inizio campionato che l’Inter è la squadra sulla carta più forte di questa Serie A - dice -, ma che il Milan quest’anno potrà vincere non solo il derby, ma anche il campionato".

Sezione: Rassegna / Data: Mer 05 novembre 2025 alle 11:30
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print