L'amarezza per i risultati raccolti nei big match con le milanesi va a braccetto con l'orgoglio di aver messo in mostra delle ottime prestazioni in casa Roma. Come sottolineato da Gian Piero Gasperini a Sky Sport, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Glasgow Rangers: "La squadra sta bene, sta crescendo a livello di convinzione. Abbiamo fatto vedere le nostre qualità anche con squadre come Milan e Inter, facendo buone partite. Purtroppo abbiamo raccolto poco, ma speriamo di continuare così perché pensiamo che sia la strada migliore".