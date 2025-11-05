Grande l'entusiasmo intorno al L.R. Vicenza di Fabio Gallo, capolista del girone A della Serie C e unica squadra imbattuta tra le serie professionistiche italiane. Entusiasmo che si riverbera nella grande attesa per il duello di domenica pomeriggio, quando il Lane scenderà in campo all'U-Power Stadium di Monza per affrontare l'Inter Under 23 dell'ex tecnico biancorosso Stefano Vecchi: sono infatti già 1.454 i biglietti venduti al momento ai tifosi berici per il match delle 12.30, riporta Trivenetogoal.it.

Sezione: L'avversario / Data: Mer 05 novembre 2025 alle 17:40
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
