La sosta di novembre sarà importante anche per la Svizzera, a caccia di un posto al Mondiale 2026. Il ct Murat Yakin ha reso nota la lista dei giocatori convocati per i prossimi due impegni ormai alle porte: chiamata scontata per l'interista Manuel Akanji, atteso dalle sfide di qualificazione contro Svezia e Kosovo in programma il 15 e il 18 novembre e valide per il Gruppo B che vede al momento gli elvetici in testa.