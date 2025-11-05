Dopo la sfida casalinga di questa sera contro il Kairat Almaty, l'Inter affronterà l'Atletico Madrid in trasferta nella 5ª giornata della League Phase della Champions League. L'appuntamento è per mercoledì 26 novembre alle 21:00 all'Estadio Metropolitano di Madrid.

"I biglietti per assistere al match saranno in vendita a partire da giovedì 6 novembre alle 12:00 - informa il club nerazzurro . Il tagliando, al prezzo di 50 euro, sarà nominativo, non sarà cedibile e sarà in vendita su trasferte.inter.it. Sarà possibile acquistare contestualmente al biglietto adulto, nella stessa transazione, un biglietto Under14 purché anche la tessera dell’Under14 sia associata al profilo del tutore su inter.it e rispetti i requisiti richiesti per l’acquisto". Per i dettagli sulle varie fasi di vendita CLICCA QUI.