La Gazzetta dello Sport non crede a un possibile passo falso dell'Inter in casa contro il Kairat. Un successo proietterebbe i nerazzurri in vetta alla classifica di Champions al giro di boa, prima delle ultime quattro giornate che si prospettano molto complicate (Atletico, Liverpool, Arsenal e Dortmund).

E allora diventa obbligatorio ottenere altri tre punti stasera, per arrivare a quota 12. "Nella Champions 2024-25, la prima con questa formula, bastarono 16 punti per entrare nelle magnifiche otto - ricorda la rosea -. Leverkusen, Lilla e Aston Villa chiusero come sesta, settima e ottava tutte insieme a quota 16. Per quanto le avversarie dell’Inter nelle ultime quattro giornate siano di spessore, non è pensabile oggi che l’Inter perda tutti quei quattro incontri e che non faccia i quattro punti per toccare quota 16. Ipotizziamo però lo scenario peggiore, quattro sconfitte nelle ultime quattro: una vittoria oggi contro il Kairat garantirà all’Inter la ragionevole certezza di godere del paracadute dei playoff. Un anno fa gli spareggi vennero raggiunti con 11 punti da Manchester City, Sporting e Bruges, le ultime della fila prima del baratro (anche la Dinamo Zagabria chiuse a 11 e restò fuori per differenza reti). A quota 12, e con altre quattro giornate a disposizione, l’Inter avrà il salvagente garantito". Sistemare in anticipo la Champions, peraltro, consentirebbe a Lautaro e compagni di concentrarsi di più in campionato: non banale.

