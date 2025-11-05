In attesa della riunione tecnica in cui Cristian Chivu riferirà la formazione alla squadra, Sky Sport aggiorna sulle possibili scelte del tecnico nerazzurro per Inter-Kairat Almaty partendo dall'attacco: si va verso la coppia Lautaro-Esposito, con il Toro preferito a Bonny, mentre in difesa De Vrij è favorito su Acerbi per completare la linea a tre con Bisseck e Carlos Augusto.

Sugli esterni spazio a Dumfries e Dimarco, a centrocampo Barella sarà il play affiancato da Frattesi e Zielinski. E occhio a Diouf, che secondo l'emittente satellitare oggi potrebbe avere una chance a gara in corso.