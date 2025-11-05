Viviamo insieme la vigilia di Inter-Kairat, match in programma questa sera a San Siro e valido per la 4a giornata di Champions League. Le ultimissime di formazione e un focus speciale su Lautaro: il capitano potrebbe partire ancora titolare. La scelta di Chivu non è banale.

Data: Mer 05 novembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
